نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة السعودية توصي الحجاج بتجنب الزحام والصعود إلى المرتفعات.. 25 حالة إجهاد حراري مسجلة منذ بداية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارة الصحة السعودية، عبر منصتها التوعوية "عِش بصحة"، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب صعود الجبال والمرتفعات الخطرة، وعدم السير على الأرضيات الزلقة أو الحواف غير المخصصة للمشاة، وذلك للوقاية من مخاطر السقوط والحوادث الناجمة عن التزاحم خلال موسم الحج.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالسلوكيات الآمنة أثناء أداء مناسك الحج، بما في ذلك الابتعاد عن أماكن الزحام لتجنب التدافع، وارتداء أحذية مناسبة لتفادي الانزلاق أو التعثر، وعدم تجاوز الأماكن المخصصة للمشاة، حفاظًا على سلامة الحجاج.

25 حالة إجهاد حراري منذ بداية موسم الحج.. ووزارة الصحة تؤكد جاهزيتها الكاملة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 25 حالة إجهاد حراري بين الحجاج منذ بداية موسم الحج لهذا العام، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها الصحية بكفاءة وجودة عالية لضيوف الرحمن.

وأشارت الوزارة، في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، إلى أن المرافق الصحية تعمل وفق أعلى درجات الجاهزية لاستقبال الحجاج، حيث تم إجراء 120 عملية قسطرة قلبية و11 عملية قلب مفتوح للحالات الطارئة، إلى جانب استقبال أقسام الطوارئ 19219 حالة، ونقل 1730 مريضًا إلى العناية المركزة، بالإضافة إلى 3515 حالة تم تنويمها في المستشفيات.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية الخاصة بالحجاج حتى الآن 48972 حاجًا.

وزير الصحة السعودي: الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة ولا أمراض وبائية بين الحجاج

أكد وزير الصحة السعودي، الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، رفع مستوى الجاهزية الطبية بالمشاعر المقدسة لضمان سلامة الحجاج وتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لهم.

وأشار الوزير إلى أن الحالة الصحية العامة للحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن مطمئنة، ولم يتم تسجيل أي تفشيات وبائية أو أمراض معدية بينهم.