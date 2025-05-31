العالم اليوم - مدينة أوروبية شهيرة تقطع العلاقات الرسمية مع إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 مايو 2025 12:24 مساءً - قرر مجلس بلدية مدينة برشلونة، ثاني أكبر مدن إسبانيا، قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاقية الشراكة مع مدينة تل أبيب، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"انتهاكات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".

ودعا القرار إلى "إنهاء جميع العلاقات الرسمية مع إسرائيل إلى حين احترامها القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

كما نص القرار على تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع تل أبيب منذ عام 1998، وحثّ منظمي معرض "فيرا دي برشلونة" على الامتناع عن استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في تجارة الأسلحة أو تحقق أرباحا من النزاع الدائر في غزة.

ووجّهت توصية مماثلة إلى إدارة ميناء برشلونة.

وقال رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، خلال جلسة المجلس: "إن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية، تجعل من غير الممكن استمرار أي علاقة معها"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها برشلونة خطوة مشابهة، ففي عام 2023 أقدمت رئيسة البلدية السابقة، آدا كولاو، على قرار مماثل، لكنه أُلغي بعد فوز كولبوني في الانتخابات المحلية.

ورغم أن القرار رمزي إلى حد كبير ولا يترتب عليه أثر عملي مباشر، إلا أن موقف المدينة السياحية البارزة وموطن أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم، يضاف إلى قائمة الأصوات الدولية المنتقدة لإسرائيل وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة.