نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الجمعة ٣٠ مايو، اتصالًا هاتفيًا من "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكدًا التطلع لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر وزيادة التبادل التجاري.

وأكد الوزير عبد العاطي، على الاهتمام بتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة ومنها اللوجستيات وتطوير الموانئ، والطاقة المتجددة، والصحة، والرقمنة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم والبحث العلمى، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة ليشمل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبحث الهجرة النظامية.

وقد تناول الاتصال أمن الملاحة في البحر الأحمر حيث استعرض الوزير عبد العاطي، انعكاسات الاتفاق الأخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية بالبحر الأحمر وقناة السويس، وقد أبدى الوزير الهولندي، من جانبه تفهمه لأهمية حركة الملاحة بقناة السويس بالنسبة لمصر، مؤكدا الاستعداد لتشجيع الشركات الهولندية على استئناف حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس بما يسهم فى استعادة معدلاتها الطبيعية.

كما تبادل الوزيران، الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي، عن تقديره لموقف الجانب الهولندي، والتحرك في الاتحاد الأوروبي، لتناول مسألة امتثال إسرائيل باتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة انحياز المجتمع الدولي بشكل كامل لمبادئ القانون الدولي وعدم قبول أي ازدواجية في المعايير.

وقد أدان الوزير عبد العاطي، قرار إسرائيل بالموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة، ومواصلة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين فى غزة كعقاب جماعي في خرق فاضح للقانون الدولى.

ومن جانبه، أعرب الوزير الهولندي، عن التزامهم برفض الاستيطان الإسرائيلي وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، في انعكاس لتوافق الرؤى بين مصر وهولندا.