العالم اليوم - فيديو يوثق انهيارا رهيبا لمحجر في إندونيسيا خلّف 14 قتيلا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 مايو 2025 11:17 صباحاً - صرح مسؤولون بإندونيسيا اليوم السبت بأن 14 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم إثر انهيار محجر بإقليم جاوة الغربية الجمعة.

وحوصر أكثر من 24 شخصا على الأقل تحت الصخور إثر انهيار محجر جونونج كودا في منطقة سيريبون يوم الجمعة.

وانتشل رجال الإنقاذ 12 مصابا من تحت الصخور، و10 جثث خلال عملية بحث شاقة.

وأعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان أنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما توفي عامل آخر في المستشفى، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 14.

وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن ستة إلى ثمانية أشخاص لا يزالون محاصرين.

وأشار قائد الشرطة المحلية سومارني إلى أن سبب الانهيار لا يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أنه تم استجواب ستة أشخاص، من بينهم مالك المحجر.