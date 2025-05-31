العالم اليوم - وفاة الفرنسي بولييه.. مخترع "حبة الإجهاض"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 مايو 2025 05:20 صباحاً - توفي مخترع الإجهاض الطبي، إيتيان إميل بولييه، عن عمر يناهز 98 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، نقلا عن زوجة الطبيب والباحث.

ولد بولييه في ستراسبورغ عام 1926، وعندما كان مراهقا، شارك في المقاومة ضد النازيين. وفي وقت لاحق، تحول إلى الطب.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببولييه ووصفه بأنه "روح تقدم مكنت النساء من اكتساب حريتهن".

وقال إنه بوفاة بولييه، فقدت فرنسا أيضا رائدا شجاعا.

وقام بولييه بالبحث في هرمونات الستيرويد ومستقبلاتها. وقد أدى هذا إلى تطوير "حبة الإجهاض" "آر يو 486".

وتمنع هذه الحبة هرمون البروجسترون الذي هو ضروري للحمل، مما يساعد على زرع البويضة المخصبة في الرحم. وهذا يسبب انهيار بطانة الرحم وخروج الجنين معها.

وفي عام 1989، تمت الموافقة على الدواء في فرنسا على الرغم من انتقادات السياسيين والكنيسة.