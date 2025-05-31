الاحتلال يصعّد في الضفة الغربية

الاحتلال يصعّد في الضفة الغربيةأصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عددا من القرى في الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابات لطفلتين ووالدهما بشظايا رصاص حي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية "صانور" جنوبي جنين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى جنين الحكومي، كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام جنود إسرائيليين قرية "اللبن الشرقية" جنوبي نابلس وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، والاعتداء على المواطنين والممتلكات.

في سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه مصلين في مسجد بقرية "المغير" شمال شرقي رام الله بالتزامن مع انطلاق مسيرة للمستعمرين من الشارع الاستعماري المحاذي للقرية مرورا بقريتي "دوما" و"المجدل" حتى مفترق "عقربا" جنوبي نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد اقتحامها بلدة "دير غسانة" شمال غربي رام الله ومداهمة منزلهما وسط اطلاق كثيف للرصاص.

يذكر أن قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية تتعرض لتصعيد إسرائيلي خطير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وزاد الوضع تعقيدا بعد مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة.