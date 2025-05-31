88 قتيلاً جراء الفيضانات في نيجيريا

88 قتيلاً جراء الفيضانات في نيجيرياأعلن المسؤولون في نيجيريا عن ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت شمال وسط البلاد إلى 88 قتيلا على الأقل، بعد العثور على مزيد من جثث الضحايا.

وقال حسيني عيسى مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية النيجر اليوم، إن حصيلة القتلى بلغت نحو 88 شخصا.

وكانت الأمطار الغزيرة جرفت مساء الأربعاء عشرات المنازل في بلدة موكوا ما تسبب في غرق العديد من الأشخاص، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين.

وتتعرض نيجيريا، لفيضانات بانتظام خلال موسم الأمطار من مايو إلى سبتمبر، فيما يقول العلماء إن تغير المناخ يساهم في مزيد من الظواهر الجوية القصوى.

وتتسبب الفيضانات التي تنتج عادة من الأمطار الغزيرة والبنية التحتية المتداعية بدمار كل عام، مما يؤدي إلى مقتل المئات، وتتزايد الفيضانات بسبب نقص في شبكة الصرف الصحي وبناء منازل في المناطق المعرضة للفيضانات.

يذكر أن وكالة إدارة الطوارئ كانت أكدت أن عام 2024، شهد مقتل أكثر من 1200 شخص ونزح 1,2 مليون نسمة في 31 ولاية على الأقل من الولايات الـ36 بنيجيريا خلال واحد من أسوأ الفيضانات التي شهدتها البلاد منذ عقود.