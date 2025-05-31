نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في جنوب إفريقيا: أم تبيع ابنتها عمرها «6 سنوات» لدجال لاستخدام أعضائها في طقوس سحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واقعة مروعة هزّت جنوب إفريقيا، أقدمت راكيل "كيلي" سميث على بيع ابنتها جوشلين سميث، البالغة من العمر ست سنوات، إلى دجال (سنجوما) مقابل 20،000 راند (نحو 1،100 دولار أمريكي)، لاستخدام عينيها وبشرتها في طقوس سحرية. اختفت الطفلة في فبراير 2024، ولم يُعثر عليها حتى الآن، رغم الجهود المكثفة للشرطة.

شهادات مخيفة داخل المحكمة

خلال المحاكمة، كشفت الشهادات أن سميث ناقشت بيع أطفالها لأغراض مماثلة، أدينت سميث وشريكها جاكين أبوليس وصديقهما ستيفنو فان راين بتهم الاتجار بالبشر والاختطاف، وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة، مع إضافة عشر سنوات لكل منهم بتهمة الاختطاف.

تسببت هذه الجريمة في صدمة واسعة داخل المجتمع الجنوب إفريقي، حيث ارتفعت حالات الاختطاف بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 17،000 حالة في العام المالي 2023/2024.