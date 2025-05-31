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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن جاهزيتها الكاملة للتعامل مع كافة الحالات الصحية الطارئة التي قد تظهر بين الحجاج خلال موسم الحج، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة استعداد طواقمها ومرافقها الطبية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

الإجهاد الحراري يتصدر الحالات الطارئة: 25 إصابة منذ بداية الموسم

في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" اليوم الجمعة، كشفت عن تسجيل 25 حالة إصابة بالإجهاد الحراري منذ انطلاق موسم الحج الحالي، مشيرة إلى أن فرقها الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الحالات وضمان استقرارها الصحي.

عمليات جراحية دقيقة: 120 قسطرة قلبية و11 جراحة قلب مفتوح

وأوضحت الوزارة أن كوادرها الصحية أجرت حتى الآن 120 عملية قسطرة قلبية بالإضافة إلى 11 عملية قلب مفتوح للحجاج، ضمن خطة متكاملة تهدف لتقديم الرعاية الصحية المتقدمة وتوفير أفضل الخدمات الطبية للحجاج في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية.

أكثر من 81 ألف خدمة طبية قدمت لنحو 49 ألف حاج

وأشار البيان إلى أن الوزارة قدمت منذ بداية موسم الحج أكثر من 81 ألف خدمة صحية متنوعة، استفاد منها نحو 49 ألف حاج، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتأمين صحة وسلامة ضيوف الرحمن في جميع المرافق الصحية التابعة للوزارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

عاجل|الصحة السعودية ترفع جاهزيتها القصوى لموسم الحج: 25 حالة إجهاد حراري والفرق الطبية في حالة تأهب كامل

خطط طبية محكمة: جاهزية عالية ومرافق متطورة

أكدت وزارة الصحة أن جميع المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعمل بكفاءة عالية ووفق خطط طبية مدروسة، تهدف لضمان السلامة العامة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحجاج، مع استعداد كامل لمواجهة أي طارئ طبي قد يطرأ خلال موسم الحج.

ضربة الشمس والإجهاد الحراري: أبرز المخاطر الصحية في موسم الحج

حذرت الوزارة من أن الحجاج قد يواجهون تحديات صحية خطيرة، أبرزها ضربة الشمس، التي تعد حالة طبية طارئة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل مفاجئ ولا يستطيع الجسم تبريد نفسه، مما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل السريع.

كما أوضحت أن الإجهاد الحراري يمثل خطرًا صحيًا آخر، وينتج عن فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، وتشمل أعراضه التعب الشديد، الدوخة، الغثيان، والصداع، بينما التشنجات الحرارية هي تقلصات عضلية مؤلمة تحدث نتيجة فقدان الأملاح المعدنية والماء من الجسم بسبب التعرق الشديد في الأجواء الحارة.

الصحة أولوية قصوى في خدمة ضيوف الرحمن

تؤكد وزارة الصحة السعودية التزامها الكامل بحماية صحة الحجاج وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم، بما يضمن سلامتهم خلال أدائهم لمناسكهم.

وتواصل الوزارة جهودها المكثفة لتعزيز جاهزية المرافق الطبية وتوفير الدعم اللازم لكافة الفرق الصحية العاملة في الميدان، لتكون موسم الحج هذا العام آمنًا صحيًا وميسرًا بإذن الله.