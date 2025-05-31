عاجل|ترامب يسخر من لحظة ماكرون المحرجة: تأكد من إغلاق الباب

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أحمد جودة - القاهرة - ترامب يعلق على صفعة بريجيت لماكرون بطريقة ساخرة… ثم يوضح موقفه

ترامب يمازح ماكرون: "تأكد من بقاء الباب مغلقًا".. في موقف طريف أثار تفاعلًا واسعًا، علّق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، على الفيديو المتداول للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ظهرت فيه زوجته بريجيت وكأنها تصفعه أثناء نزولهما من الطائرة.

وقال ترامب مازحًا موجهًا حديثه لماكرون: "تأكد من بقاء الباب مغلقًا، فهناك دائمًا كاميرات تلتقط كل شيء، وفي إشارة إلى أن لحظتهما الخاصة لم تمر دون مراقبة الإعلام.

ترامب: تحدثت مع ماكرون.. هو وزوجته بخير

بعد المزحة، عاد ترامب ليتحدث بجدية حول الواقعة، مؤكدًا أن ماكرون وزوجته في صحة جيدة، مضيفًا: "لقد تحدثت مع ماكرون، وهو بخير، هو وزوجته بخير. إنهما شخصان طيبان للغاية، أعرفهما جيدًا، وهما بخير."

بهذه الكلمات، حاول ترامب تهدئة الجدل الدائر حول الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل.

ماكرون يرد: مزاح بسيط تحول إلى عاصفة إعلامية

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي صحة الفيديو المتداول، موضحًا في تصريح إعلامي:

"كنا نمزح، كنا نتجادل، وفوجئنا كيف تحول الأمر إلى قضية عالمية.

إنه أمر جنوني بعض الشيء"، وشدد ماكرون على عدم وجود أي "نزاع عائلي"، داعيًا إلى التوقف عن تضخيم الأمور.

زوجة ترامب تصفعه أمام الجميع

لقطات مثيرة للجدل: ماكرون وزوجته في موقف محرج.. ومزاعم حول "اجتماع كييف"

الفيديو لم يكن الحدث الوحيد المثير للجدل حول ماكرون مؤخرًا، إذ ظهر أيضًا في مقطع مصور أثناء اجتماع مع قادة أوروبيين في كييف، حيث أثار جسم أبيض يشبه حزمة ورقية، وشيء شبيه بالملعقة، تكهنات وتساؤلات حول محتواها، ما دفع البعض على منصة "إكس" للربط بينها وبين تعاطي مواد مشبوهة.

تعليق قصر الإليزيه: تأكيد صحة الفيديو.. لكن لا تعليق إضافي

قصر الإليزيه أكد صحة الفيديو الخاص بصفعة بريجيت لماكرون، لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي حول الموضوع.

في المقابل، اعتبر كثيرون أن ما جرى كان مزحة عابرة أسيء فهمها، بينما رأى آخرون أن المشهد يعكس توترًا محتملًا بين الرئيس الفرنسي وزوجته.

زعماء العالم تحت عدسات الإعلام.. والمواقف العابرة قد تتحول إلى قضايا دولية

حادثة ماكرون وزوجته تذكرنا بأن اللحظات الخاصة لكبار القادة يمكن أن تصبح موضوعًا للجدل العالمي في لحظة، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة، والتفاعل الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.