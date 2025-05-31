نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: حماس لن تقبل صيغة ويتكوف الحالية دون ضمانات لإنهاء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت قناة "كان" العبرية أن "حماس" لن تقبل بالصيغة الحالية لوقف إطلاق النار دون التزام من الولايات المتحدة وقطر ومصر وخاصة من الولايات المتحدة بإنهاء الحرب بشكل فعلي وليس هدنة.

وأوضحت القناة أن الموقف الإسرائيلي المحدث يؤكد أنه ما دامت لا توجد ضمانات لإنهاء الحرب، فإن حماس لن توافق على هذه الصيغة. ومع ذلك، لفتت إلى أن الوسطاء، خاصة قطر والولايات المتحدة، يمارسون ضغطا كبيرا على الحركة في محاولة لإقناعها بقبول الصيغة الحالية، حيث يقولون لها إن وقف إطلاق النار لمدة شهرين سيتيح إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، مع إمكانية تمديد هذه الفترة للوصول إلى وقف دائم.

وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، لم يصدر رد سلبي من "حماس"، لكن إسرائيل لا تنتظر وتؤكد أنها ستستمر في العمليات العسكرية إذا لم يصل رد خلال الأيام القريبة.

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

وفي المقابل، أكدت حركة حماس في بيان، أن "قيادة حركة حماس، قد استلمت من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد".

وأضافت في البيان المقتضب، أنها "تقوم بدراسة هذا المقترح بمسؤولية، وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".