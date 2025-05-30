العالم اليوم - غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع في الساحل السوري

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 مايو 2025 11:26 مساءً - استهدفت غارة إسرائيلية الجمعة منطقة الساحل في غرب سوريا، على ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي، هي الأولى على البلاد منذ نحو شهر.

وتأتي بعد إعلان سوريا الشهر الحالي عن مفاوضات غير مباشرة مع الدولة العبرية لاحتواء الأوضاع. وأورد التلفزيون السوري الرسمي "غارة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواقع قرب قرية زاما بريف جبلة جنوبي اللاذقية". وجرى تدوال مقطع فيديو يعتقد أنها غارات إسرائيلية على الساحل السوري، ولم يتسن لسكاي نيوز عربية التحقق من مصدر مستقل.

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