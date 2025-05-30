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استشهاد داعية فلسطيني شهير وأفراد من عائلته بقصف إسرائيلي طال خيمة للنازحين في قطاع غزة

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استشهاد داعية فلسطيني شهير وأفراد من عائلته بقصف إسرائيلي طال خيمة للنازحين في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي جديد طال خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبينهم داعية شهير وأفراد من عائلته.

وأكدت المصادر "استشهاد الداعية الدكتور نائل مصران مع عدد من أفراد عائلته بقصف الاحتلال الإسرائيلي مخيما للنازحين في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأظهرت لقطات مصورة جثث الضحايا الذين قضوا في القصف الإسرائيلي. 

وأفادت مصادر طبية "بوصول 14 شهيدا إلى مستشفى ناصر الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي بالقرارة بينهم 4 سيدات و5 أطفال وعدد من المصابين.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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