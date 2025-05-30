نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد داعية فلسطيني شهير وأفراد من عائلته بقصف إسرائيلي طال خيمة للنازحين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي جديد طال خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبينهم داعية شهير وأفراد من عائلته.

وأكدت المصادر "استشهاد الداعية الدكتور نائل مصران مع عدد من أفراد عائلته بقصف الاحتلال الإسرائيلي مخيما للنازحين في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأظهرت لقطات مصورة جثث الضحايا الذين قضوا في القصف الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية "بوصول 14 شهيدا إلى مستشفى ناصر الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي بالقرارة بينهم 4 سيدات و5 أطفال وعدد من المصابين.