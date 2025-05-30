نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 88 شخصًا في الفيضانات بنيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 88 شخصًا على الأقل حتفهم بعدما اجتاحت مياه الفيضانات بلدة موكوا التجارية في ولاية نيجر بنيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال حسيني عيسى، من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن هناك كثيرا من الأشخاص الآخرين معرضون للخطر، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة اليوم الجمعة.

وأضاف عيسى لوكالة أسوشيتد برس أن "الحصيلة تواصل الارتفاع، وأظهر آخر إحصاء انتشال 88 جثة".

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.

ونجمت الفيضانات عن سقوط أمطار موسمية استمرت عدة ساعات.

ونقلت التقارير المحلية عن السكان ومسؤولي الحكومة المحلية أن انهيار سد في بلدة قريبة قد فاقم الوضع.