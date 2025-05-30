ترامب: الصين "انتهكت بالكامل" الاتفاق مع واشنطن بشأن الخفض المتبادل للرسوم

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين "انتهكت بالكامل" الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، معبرًا عن استيائه من عدم التزام بكين بالشروط المتفق عليها.

وكرر ترامب قوله إن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية ستظل مرتفعة ما دام لم تلتزم الصين بالتزاماتها، رغم وجود محادثات مستمرة بين الجانبين.

يأتي ذلك في وقت أبرمت فيه الولايات المتحدة والصين اتفاقا مؤقتا في مايو 2025 لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، حيث خفضت واشنطن الرسوم من 145% إلى 30%، وخفضت بكين رسومها من 125% إلى 10%، في محاولة لتهدئة النزاع التجاري الذي أثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن الاتفاق لم ينفذ بشكل كامل من قبل الصين، وهو ما دفعه للتهديد بعدم تخفيض الرسوم مجددا إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

من جانبها، نفت الصين وجود اتفاق نهائي ملزم، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال جارية وأنها تشترط أولا رفع الولايات المتحدة للرسوم الأحادية الجانب قبل التوصل إلى تفاهمات شاملة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، إن الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يضطران إلى إجراء مكالمة هاتفية لتجاوز العقبات التي تعترض مفاوضات التجارة بين البلدين.

وقال بيسينت في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، تعليقا على حالة المفاوضات الحالية: "يمكن القول إنها متوقفة إلى حد ما. وأعتقد أننا سنشهد جولات جديدة من المحادثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة".