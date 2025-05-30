عاجل- السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين خلال اتصال مع رئيس وزراء اليونان

أحمد جودة - القاهرة - تعزيز العلاقات المصرية اليونانية الاستراتيجية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية الدفع المستمر نحو توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وشدد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليونان، وحرصهما المشترك على استمرار الزخم المتصاعد الذي تشهده هذه العلاقات في السنوات الأخيرة.

مصر تؤكد التزامها الكامل بحماية دير سانت كاترين

وخلال الاتصال، أكد الرئيس التزام الدولة المصرية بالحفاظ على القدسية الدينية والتاريخية لدير سانت كاترين، باعتباره أحد أقدس المواقع الدينية والتراثية في العالم. وشدد على أن هذا الالتزام ينسجم مع التقاليد المصرية الراسخة في احترام الرموز الدينية وصون تراثها.

حكم قضائي يعزز حماية الدير المقدس

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول أيضًا الحكم القضائي الصادر مؤخرًا، والذي يعكس توجه الدولة في الحفاظ على المكانة الخاصة لدير سانت كاترين. ويمثل هذا الحكم رسالة واضحة تؤكد حرص مصر على احترام المقدسات وتعزيز قيم التسامح الدينية.