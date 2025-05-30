نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استهاد 13 شخصا في قصف إسرائيلي شمال وجنوب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 13 شخصا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف الجيش الإسرائيلي في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا.

وقتل 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في جباليا النزلة شمال القطاع فجر اليوم.

وقتل ثلاثة مواطنين جراء قصف القوات الإسرائيلية خيمتين تؤويان نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

وقتل شخصان وأصيب آخرون في قصف الجيش الإسرائيلي مركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

كما قتل مواطن وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة للمنازل السكنية في منطقة حي التفاح ومناطق من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما أطلقت قذائف مدفعية وقنابل إنارة على منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة ومنطقة الصفطاوي إلى الشمال من مدينة غزة.

واستهدفت سلسلة غارات عنيفة إسرائيلية المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، والمناطق الشمالية من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، وهي المدينة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل.

وأشار مراسلنا إلى أن منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس تشهد منذ ساعات الليل وحتى اللحظة عدة غارات، قصف مدفعي عنيف، إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، وتحليق مكثف للاستطلاع، وسماع صوت آليات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة للسكان في جباليا البلد والعطاطرة في محافظة شمال غزة، وبأحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة.

ويوم الخميس، قتل 70 شخصا على الأقل، بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، في قصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية في عدة مناطق من القطاع.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الجيش الإسرائيلي المعابر في 2 مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.

وبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم، وفق "وفا