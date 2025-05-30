العالم اليوم - غزة.. مقتل 10 في جباليا بقصف إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 10 في جباليا بقصف إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 مايو 2025 09:28 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل 10 فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، استهدفت الغارات الإسرائيلية، مناطق واسعة في شمال القطاع وجنوبه، من بينها بلدة جباليا البلد، ومدينة رفح جنوبي القطاع، إضافة إلى منطقة المواصي وبلدة القرارة في خان يونس.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى أكثر من 75 قتيلا، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر مساء أمس، أوامر إخلاء جديدة تطالب جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في جباليا البلد والعطاطرة والشجاعية والدرج والزيتون، بمغادرة مواقعهم فورا والتوجه غربا.

وقال الجيش، إن قواته ستعمل على توسيع النشاط الهجومي في المناطق المذكورة، مؤكدا أنها تُعد مواقع قتال خطيرة.

ووفق مصادر محلية، فإن أوامر الإخلاء تشمل المواطنين المقيمين في منازلهم أو الخيام، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الهجمات الإسرائيلية شمال قطاع غزة وشرق مدينة غزة.