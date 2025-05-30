العالم اليوم - روسيا تشن هجوما بمسيرات يستهدف خاركيف شرقي أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 مايو 2025 09:28 صباحاً - أفادت السلطات الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي شن هجوما واسع النطاق بمسيرات على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وكتب الحاكم العسكري لمدينة خاركيف أوليه سينيهوبوف على تلغرام أن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، بينهم مراهقان.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين على أوكرانيا خلال الليل استهدفت مناطق خاركيف وأوديسا ودونيتسك.

وقال العمدة إيغور تيريخوف إن الهجوم، الذي شارك فيه ما لا يقل عن 8 مسيرات روسية، استهدف "مؤسسة بلدية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن حريقا كبيرا اندلع في مقر الشركة، وأن أكثر من 30 مبنى سكنيا مجاورا أصيبت بأضرار.

وكانت خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، هدفا متكررا للهجمات الجوية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت أمس الخميس إن الدفاعات الجوية اعترضت 48 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل، 30 منها فوق منطقة بيلغورود.