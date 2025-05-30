العالم اليوم - انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 0.2% في الربع الأول

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وكان ذلك أول تراجع للاقتصاد الأميركي منذ ثلاثة أعوام، في ظل تأثر قطاع الأعمال بالحروب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أعلنته الحكومة الخميس، في تحديث طفيف لتقديراتها الأولية.

وتراجع النمو خلال الربع الأول من العام بسبب زيادة الواردات، حيث سارعت الشركات في الولايات المتحدة إلى استيراد الكثير من السلع الأجنبية قبل أن يفرض الرئيس رسوما جمركية ضخمة على الواردات.

جاء انكماش إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، بعد نموه بمعدل 2.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب البيانات زادت واردات الولايات المتحدة خلال الربع الأول بمعدل 42.6 بالمئة وهو الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2020، مما أدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 نقاط مئوية. كما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل حاد.

وانخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بمعدل سنوي قدره 4.6 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في ثلاث سنوات.

من المرجح ألا تتكرر زيادة الواردات التي حدثت في الربع الأول خلال الربع الحالي الممتد من أبريل إلى يونيو المقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تُؤثِّر على الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت استثمارات الشركات خلال الربع الأول بنسبة 24.4 بالمئة وقد أضافت زيادة المخزونات - مع قيام الشركات بتخزين البضائع قبل فرض الرسوم الجمركية - أكثر من 2.6 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

يذكر أن بيانات الناتج المحلي الصادرة اليوم هي القراءة الثانية لبيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول، ومن المقرر صدور القراءة النهائية لها في 26 يونيو المقبل.