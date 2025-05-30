العالم اليوم - نجم مانشستر يونايتد يعلق على فعله "المشين" في ماليزيا

انتم الان تتابعون خبر نجم مانشستر يونايتد يعلق على فعله "المشين" في ماليزيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 مايو 2025 02:18 صباحاً - قال جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو، إنه غير نادم على رد فعله تجاه إهانة بعض المشجعين له في ماليزيا، مؤكدا أن "والدته تعرضت لإهانة".

وانتشر مقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر النجم الدولي الإيفواري صاحب الـ22 عاما، وهو يوجه إشارات غير لائقة خارج فندق تواجد فيه مع زملائه في كوالالمبور عاصمة ماليزيا هذا الأسبوع.

وقال ديالو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لديّ احترام للناس لكن ليس لمن يهين والدتي. لم يكن يجب عليّ أن أتصرف بهذا الشكل لكنني لست نادما على ذلك. حظينا بوقت رائع في ماليزيا مع أشخاص رائعين".

ولم يعلق مانششتر يونايتد على الواقعة أو اعتذار اللاعب الشاب.

وبدأت الجولة الآسيوية للفريق بالفعل لكنها كانت سيئة، حيث خسر مانشستر يونايتد مباراة ودية أمام فريق مكون من نجوم جنوب شرق آسيا بهدف نظيف، الأربعاء، وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان على اللاعبين.