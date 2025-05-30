العالم اليوم - سوريا.. أول هجوم لـ"داعش" منذ سقوط الأسد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 مايو 2025 01:21 صباحاً - تبنى تنظيم "داعش"، الخميس، أول هجوم له ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وموقع "سايت" الذي يتتبع نشاط الجماعات المتطرفة.

وأفاد المرصد عن "مقتل مواطن وإصابة 3 عناصر من الفرقة 70" في الجيش السوري الجديد، بعد تعرض دوريتهم لتفجير لغم عن بعد في ريف السويداء.

وأكد "سايت" إنه أول هجوم يتبناه تنظيم "داعش" ضد قوات الحكومة السورية الجديدة.