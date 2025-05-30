الاحتلال يفرض عقوبة جديدة على جنوده الرافضين القتال بغزة

الاحتلال يفرض عقوبة جديدة على جنوده الرافضين القتال بغزةقضت محكمة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي، اليوم الخميس، بسجن جنديين من "لواء ناحال" بالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 و20 يوما لرفضهما المشاركة مجددا في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت هيئة البث العبرية إنه "رغم التزام "الجيش الإسرائيلي" بعدم حبس الجنود، فقد تمت محاكمة جنديين من لواء ناحال، قاتلا في غزة خلال السنة والنصف الماضيين، لرفضهما العودة إلى القطاع بسبب الإرهاق".

وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,249 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 123,492 آخرين، حتى اليوم الخميس، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

