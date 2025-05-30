نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة الاستئناف تعيد العمل برسوم ترامب الجمركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعادت محكمة استئناف أمريكية اليوم الخميس العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

ونص حكم المحكمة على أن الرسوم الجمركية التي تم إلغاؤها سيُعاد تطبيقها حتى إشعار آخر ريثما تنظر المحكمة في الطلبات.

ويأتي ذلك بعدما تقدمت وزارة العدل في وقت سابق من اليوم بطلب حول هذا الأمر للمحكمة لحين رفع دعوى استئناف رسمية.

وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية أمس حكما بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي، بما فيها بعض الرسوم التي فرضها في 2 أبريل الماضي.