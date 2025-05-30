نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليب الأحمر يتلقى 400 ألف طلب للبحث عن أشخاص مفقودين في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الفرع الأوكراني لمنظمة الصليب الأحمر بأنه تلقى 400 ألف طلب من عائلات تبحث عن ذويها.

وكتب الصليب الأحمر على "تلغرام": "حتى أبريل 2025، تلقينا 400 ألف طلب من عائلات تبحث عن أقربائها المفقودين".

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الطلبات أرسلتها أمهات المفقودين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الأوكرانية يستمر في الارتفاع متجاوزا الأعداد التي تجندها كييف في كل شهر، في ظل تفاقم مشكلات التعبئة ونقص الأفراد.