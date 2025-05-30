نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يدعو زوجة بايدن للكشف تفاصيل مرض زوجها أثناء توليه منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت السيدة الأولى السابقة جيل بايدن إلى توضيح ما كانت تعرفه عن الحالة الصحية لزوجها الرئيس السابق جو بايدن، ومتى علمت بذلك.

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن السيدة الأولى السابقة يجب بالتأكيد أن توضح ما رأته، ومتى كان ذلك، وما كانت تعرفه".

وأضافت أنه يكفي النظر إلى "التسجيلات المصورة والصور الفوتوغرافية" لـ "إدراك أن هناك محاولة لإخفاء" المعلومات عن الحالة الصحية الحقيقية للرئيس السابق.

وفي وقت سابق، بدأ الجمهوريون في الكونغرس التحضير للتحقيق في الادعاءات بإخفاء تدهور الحالة الإدراكية لبايدن من قبل محيطه خلال العام الأخير من رئاسته.

هذا وصرح الطبيب السابق للبيت الأبيض والنائب الجمهوري روني جاكسون أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي تم تشخيص إصابته بسرطان متقدم قد يكون أمامه ما بين 12 إلى 18 شهرًا للعيش.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في 18 مايو، عن المتحدث باسم بايدن أن الرئيس السابق شخص بسرطان البروستاتا العدواني، مع الإشارة إلى أن المرض قابل للعلاج الفعال.

ويبلغ عمر بايدن 82 عاما. وفي 2024، اضطر للانسحاب من السباق الرئاسي وسط مخاوف بشأن حالته الصحية، وهو معروف بهفواته اللفظية المتكررة ونسيانه وسقوطه في الأماكن العامة.