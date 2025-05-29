نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئاسة الجمهورية: دير سانت كاترين رمز ديني مقدس.. والحكم القضائي الأخير يرسخ مكانته ويحترم العلاقات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت رئاسة الجمهورية التأكيد على الاحترام المطلق للمكانة الدينية والتاريخية الفريدة لدير سانت كاترين، باعتباره أحد الرموز المقدسة على أرض مصر، مشددة على أنه لا مساس بهذه المكانة بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الرئاسة أن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يعزز من هذه المكانة الخاصة للدير، ويتماشى تمامًا مع ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا في السابع من مايو الجاري.

كما شدد البيان على حرص الدولة المصرية على استمرار العلاقات الأخوية والوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، قيادة وشعبًا، مع الالتزام التام بعدم الإضرار أو المساس بهذه الروابط التاريخية.