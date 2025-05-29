البيت الأبيض: نأمل أن تنخرط موسكو وكييف في مفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل بهدف تسوية الأزمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن أملها في أن تنخرط روسيا وأكرانيا في مفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل بهدف تسوية الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "نأمل في أن تنخرط روسيا وأكرانيا في مفاوضات مباشرة.. سوف يتم الإبلاغ إذا قرر الرئيس دونالد ترامب إرسال ممثل إلى المحادثات المقبلة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، في الوقت الحالي، ليس لدي أي معلومات حول هذا الأمر".

كما أعربت ليفيت عن أملها في أن "يتم عقد اللقاء بين الطرفين، المقرر في الثاني من يونيو المقبل في إسطنبول".

وأضافت: "على حد علمي، ونأمل ذلك، ستجري روسيا وأوكرانيا بالفعل محادثات مباشرة الأسبوع المقبل في إسطنبول. نعتقد أن هذا الاجتماع سيعقد، وهذا ما دعا إليه الرئيس، أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات". مؤكدة أن "ترامب قد أصر على ضرورة التوصل إلى حل سلمي منذ بداية الأزمة".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس منذ البداية أنه يريد حل هذه الأزمة على طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة".

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستعقد بتاريخ 2 يونيو في إسطنبول، داعيا جميع الأطراف المهتمة بإنجاح العملية السلمية لدعم الجولة الجديدة من المفاوضات.

وأشار الوزير لافروف إلى أن رئيس الوفد فلاديمير ميدينسكي سيسلم أوكرانيا مذكرة من روسيا بشأن جميع جوانب التغلب على الأسباب الجذرية للأزمة.

من جانبه، أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن تركيا مستعدة بالكامل لاستضافة مفاوضات روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين في إسطنبول.