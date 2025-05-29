العالم اليوم - الأهلي المصري يعلن عن مدربه الإسباني الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 09:32 مساءً - أعلن النادي الأهلي المصري، بطل الدوري المحلي، الخميس، تعاقده رسميا مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل بالتراضي في أبريل الماضي.

وكان كولر قد غادر منصبه عقب الخسارة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتولى المدرب المصري عماد النحاس تدريب الفريق بشكل مؤقت، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري مساء الأربعاء.

ووفق مصدر داخل النادي الأهلي تحدث لوكالة فرانس برس، فإن عقد ريبيرو مع الأهلي يمتد لموسمين، مشيرا إلى أن محمد شوقي، المدرب العام السابق ونائب المدير الرياضي، اعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفني لرغبته في خوض تجربة تدريبية مستقلة، بينما سيواصل محمد يوسف مهامه كمدير رياضي للنادي.

تحد مبكر في كأس العالم للأندية

وتتمثل أولى مهام المدرب الإسباني في قيادة الأهلي خلال كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة من 14 يونيو المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب أندية إنتر ميامي الأميركي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويستعد الفريق للمونديال بمباراة ودية مرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي في ولاية فلوريدا الأميركية يوم 8 يونيو.

مسيرة بسجل مغمور

ريبيرو، البالغ من العمر 47 عاما، بدأ مشواره التدريبي مع فرق الشباب في إسبانيا، قبل أن يتولى تدريب شباب سلتا فيغو عام 2011، لينتقل بعدها إلى فنلندا في 2014 حيث عمل كمدرب مساعد، ثم تولى تدريب فريق إنتر توركو الفنلندي من 2018 حتى 2021، وحقق معه وصافة الدوري المحلي.

وفي يونيو 2022، تولى تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وقاده لتحقيق وصافة الدوري مرتين، والفوز بكأس جنوب إفريقيا مرتين، إلى جانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وفي تصريحات إذاعية، قال ريبيرو قبل مغادرة جنوب إفريقيا: "سنحت لي فرصة رائعة مع الأهلي، وأعتقد أن رئيس أورلاندو تفهّم ذلك. أنا متحمس ومستعد لتقديم أفضل ما لدي والعمل بأقصى درجات الاحترافية".

يُذكر أن ريبيرو هو ثاني مدرب إسباني يقود الأهلي، بعد خوان كارلوس غاريدو الذي تولى المنصب موسم 2014-2015، وتُوّج مع الفريق بلقبي كأس السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.