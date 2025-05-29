ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 54249
ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54 ألفاً و249 شهيداً، و123 ألفاً و492 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 67 شهيدا من بينهم 5 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض و179 مصابا، لافتة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمالي قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.
ونوهت إلى أنه منذ استئناف الحرب على القطاع في الثامن عشر من مارس الماضي، استشهد 3986 شخصا، وأصيب 11451 آخرون.
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