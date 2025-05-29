نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيو يقدم للكونجرس خطة "إعادة هيكلة كبرى" لوزارة الخارجية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه قدم إلى الكونجرس خطة "إعادة هيكلة كبرى" لوزارة الخارجية من شأنها خفض البيروقراطية والإنفاق وتعزيز الدفاع عن مصالح البلاد في الخارج.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس: "الخطة المقدمة إلى الكونجرس من شأنها أن تجعل وزارة الخارجية أكثر مرونة وكفاءة، وتقلل الأعباء البيروقراطية وتعزز الترويج للمصالح الأمريكية في العالم".

وأضاف البيان أن الهياكل الداخلية لوزارة الخارجية شهدت خلال الـ25 عاما الماضية نموا كبيرا، مما أدى إلى زيادة التكاليف وانخفاض الكفاءة.

وأكد روبيو أن التغييرات المقترحة كانت نتيجة مشاورات مع المشرعين ورؤساء الإدارات وموظفي الوزارة من ذوي الخبرة.