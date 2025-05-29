نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة أمريكية جديدة لتهدئة حرب غزة.. وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وتبادل أسرى ومساعدات إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن ملامح خطة جديدة طرحها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بهدف تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

خطة أمريكية جديدة لتهدئة حرب غزة

خطة أمريكية جديدة لتهدئة حرب غزة

وتسعى الخطة التي وُضعت على طاولة الجانب الإسرائيلي الليلة الماضية، إلى كسر الجمود في المفاوضات عبر آلية مرحلية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

المرحلة الأولى: تهدئة مؤقتة وتبادل جزئي للأسرى

يتضمن المقترح البدء بوقف إطلاق نار يستمر لمدة 60 يومًا، تكون بدايته إعلانًا متبادلًا للتهدئة.

وخلال الأسبوع الأول من هذه المرحلة، يُفترض أن يتم الإفراج عن 9 أسرى على قيد الحياة مقابل تسليم 18 جثة، وذلك عبر مرحلتين متتاليتين.

انسحابات إسرائيلية تدريجية من محور نتساريم

تتضمن الخطة كذلك انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من مناطق احتلتها مؤخرًا، ففي اليوم الأول من التهدئة، يُتوقع أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق الواقعة شمال محور نتساريم، ثم في اليوم السابع من المناطق الجنوبية المحاذية له، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

عودة محتملة للعمليات العسكرية بعد التفاوض

رغم بدء المسار التفاوضي، تتيح الخطة لإسرائيل خيار استئناف القتال في حال فشلت المحادثات في الوصول إلى اتفاق دائم، وهو ما يشير إلى أن الحل المقترح لا يزال مؤقتًا ويتطلب ضمانات إضافية.

مساعدات إنسانية بإشراف أممي

كما تشمل المبادرة بندًا خاصًا بتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث ستُشرف الأمم المتحدة على هذه العملية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون عراقيل.

المبعوث الأميركي: مؤشرات إيجابية وفرصة حقيقية للتقدم

وكان ويتكوف قد أبدى في وقت سابق تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم ملموس، مشيرًا إلى أنه تلقى انطباعات إيجابية للغاية خلال اللقاءات السابقة.

كما أعرب عن أمله في التوصل قريبًا إلى مقترح جديد يشمل مسارين: تهدئة مؤقتة تمهّد لاتفاق طويل الأمد يضع حدًا دائمًا للنزاع.

تأتي هذه الخطة في وقت حرج، وسط تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء معاناة المدنيين في غزة، وإيجاد مخرج سياسي للصراع المستمر منذ أشهر.