نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: مصر تدعم سيادة الدول ووحدتها الترابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدّد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التزام جمهورية مصر العربية بالمواقف والمبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر بتاريخ 10 ماي 2022، الذي توج زيارة وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، إلى المملكة المغربية.

جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب لقاءه بالسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية لمصر، تتمثل في صون سيادة الدول ووحدتها الترابية وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للشعوب.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري السابق، السيد سامح شكري، أكد خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المغربية، يومي 9 و10 ماي 2022، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن التي ترحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدمًا نحو التسوية السياسية لقضية الصحراء.