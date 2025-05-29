نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يسلم رسالة خطية لنظيره المغربي موجهة من الرئيس السيسي إلى ملك المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وخلال اللقاء تسلّم الوزير المغربي من نظيره المصري رسالة خطية موجهة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي.

وتعكس رسالة رئيس جمهورية مصر العربية إلى جلالة ملك المغرب حرص قائدي البلدين على تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة، والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وتأتي زيارة الوزير عبد العاطي للمملكة المغربية في إطار الدينامية الإيجابية الملحوظة التي تعرفها العلاقات المصرية المغربية في مختلف المجالات، والتنسيق المستمر والدائم بين القاهرة والرباط حول القضايا الإقليمية والدولية.