العالم اليوم - نتنياهو بعلن موافقته على "خطة ويتكوف" لوقف إطلاق النار

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو بعلن موافقته على "خطة ويتكوف" لوقف إطلاق النار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 06:32 مساءً - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنه قبل بمخطط ستيف ويتكوف الجديد.

وقالت القناة: "نقبل بمخطط ويتكوف الجديد".

وكانت كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.

ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.

كما ستنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، ستنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

في نهاية المفاوضات، ستتمكن إسرائيل من العودة إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقيات.

كما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بمشاركة الأمم المتحدة.