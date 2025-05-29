ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على مفترق السرايا وسط مدينة غزة إلى 11 شخصًا

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أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من المواطنين عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة اليوم الخميس، إلى 11 شخصًا على الأقل وفق ما أفاد مراسل RT>

وقال مراسل RT إن أكثر من 40 إصابة نقلت لمشافي مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمعا للمواطنين بميدان السرايا.

وكانت الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة 9 قتلى.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 54،249 قتيلا و123،492 مصابا، حسب وزارة الصحة في القطاع اليوم الخميس.

ومنذ استئناف القصف الإسرائيلي على غزة في 18 مارس 2025، سجل 3،986 قتيلا و11،451 إصابة، في ظل تدهور متواصل للأوضاع الإنسانية وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.