العالم اليوم - نشرت "صورهم".. إسرائيل تطالب سكان النصيرات بطرد عناصر حماس

انتم الان تتابعون خبر نشرت "صورهم".. إسرائيل تطالب سكان النصيرات بطرد عناصر حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 02:35 مساءً - حذر الجيش الإسرائيلي، سكان قطاع غزة، وتحديدا منطقة النصيرات، من الابتعاد عن عناصر حماس "المختبئين بينهم".

وطالب متحدث في الجيش الإسرائيلي، سكان النصيرات، "بطرد عناصر حماس قبل فوات الأوان".

وأرفق الجيش الإسرائيلي صورا تظهر "طريقة عمل عناصر حماس في النصيرات"، على حد وصف بيان الجيش.

وقال البيان إن عناصر حماس تستخدم البنى التحتية المدنية في النصيرات، ويتموضعون في محيط السكان.

‏وختم البيان بالتحذير: "️ندعوكم إلى طرد العناصر الإرهابية من بينكم والابتعاد عن بنى حماس الإرهابية".