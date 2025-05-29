العالم اليوم - بنزيمة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن الموسم المنقضي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 01:33 مساءً - أعلنت رابطة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم المنقضي من المسابقة، والذي توج به فريق اتحاد جدة.

وتوج الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، فيما توج سالم الدوسري، لاعب الهلال، بجائزة أفضل لاعب سعودي.

وذكرت رابطة الدوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، حصد جائزة أفضل مدرب عن الموسم المنقضي، بعدما قاد الاتحاد للتتويج باللقب.

وحصد مصعب الجوير، لاعب الشباب، جائزة أفضل لاعب صاعد، فيما فاز كوين كاستيلس، حارس القادسية، بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصد كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.