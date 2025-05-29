العالم اليوم - إنفيديا تتوقع إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 08:21 صباحاً - توقعت شركة إنفيديا تحقيق إيرادات في الربع الثاني من العام الجاري أقل من تقديرات السوق بسبب احتمال تأثر مبيعاتها بشدة من القيود الأميركية الصارمة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وهي سوق أشباه الموصلات الرئيسي.

وأدت القيود الأميركية الجديدة على بيع رقائق (إتش-20) من إنفيديا إلى الصين، وهي معالجات الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي يسمح لها قانونا بتصديرها إليها، إلى فقدان إيرادات قدرها 5.5 مليار دولار.

ووفقا لبيانات مجموعات بورصات لندن، تتوقع الشركة الأميركية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيق إيرادات قدرها 45 مليار دولار، تزيد أو تقل عن ذلك بما يعادل اثنين بالمئة، في الربع الثاني من العام، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 45.90 مليار دولار.

وتتضمن التوقعات خسارة إيرادات من بيع رقائق إتش-20 تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار بسبب قيود التصدير.