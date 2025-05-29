العالم اليوم - إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 04:22 صباحاً - أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، أنه غادر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقاد ماسك على مدار أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق في الإدارة الأميركية.

وفي منشور على منصة "إكس"، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ترامب.

وكتب: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري".

وكان مصدر مطلع أكد في وقت سابق لوكالة "أسوشيتد برس"، أن ماسك غادر إدارة ترامب بالفعل.