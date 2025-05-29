العالم اليوم - زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 03:24 صباحاً - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الخميس، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران.

وضرب الزلزال منطقة تبعد نحو 124 كيلومترا جنوب شرق قرية كوه سفيد بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وجرى تحديد مركز الزلزال عند دائرة عرض 28.257 درجة شمالا، وخط طول 57.342 درجة شرقا. ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. يشار إلى أن إيران تقع على خطوط صدع زلزالية نشطة، وتشهد نشاطا زلزاليا متكررا.

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