العالم اليوم - محكمة أميركية توقف رسوما فرضها ترامب: الرئيس تجاوز سلطاته

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 02:29 صباحاً - قررت محكمة اتحادية أميركية، الأربعاء، منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من دخول حيز التنفيذ.

وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.

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