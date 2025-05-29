العالم اليوم - تشلسي يكتسح ريال بيتيس ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر تشلسي يكتسح ريال بيتيس ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 12:23 صباحاً - توج تشلسي الإنجليزي بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، الأربعاء، بعدما اكتسح ريال بيتيس الإسباني برباعية.

وقلب الفريق اللندني تأخره صفر-1 إلى انتصار ثمين ومستحق بنتيجة 4-1، في نهائي المسابقة القارية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تشلسي يكتسح ريال بيتيس ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي .. في رعاية الله وحفظة