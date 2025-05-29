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العالم اليوم - تشلسي يكتسح ريال بيتيس ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي

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العالم اليوم - تشلسي يكتسح ريال بيتيس ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 مايو 2025 12:23 صباحاً - توج تشلسي الإنجليزي بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، الأربعاء، بعدما اكتسح ريال بيتيس الإسباني برباعية.

وقلب الفريق اللندني تأخره صفر-1 إلى انتصار ثمين ومستحق بنتيجة 4-1، في نهائي المسابقة القارية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تشلسي يكتسح ريال بيتيس ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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