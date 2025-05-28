الصين تعتزم تجريب سياسة الإعفاء من التأشيرات لمواطني 4 دول عربية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الأربعاء أن الصين ستبدأ تجريب سياسة الإعفاء من التأشيرات لمواطني 4 دول عربية.

وفي مؤتمر صحفي يومي، أشارت ماو نينغ إلى أن الصين ستبدأ تجريب سياسة تمنح حاملي جوازات السفر العادية من السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين دخولا دون تأشيرات إلى الصين والمكوث بها لمدة تصل إلى 30 يوما، وذلك في الفترة من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026.

وأوضحت ماو نينغ أنه لن يُطلب من مواطني هذه الدول الأربع المسافرين إلى الصين بغرض الأعمال أو السياحة أو زيارة أقارب أو أصدقاء أو التبادلات أو العبور لمدة تصل إلى 30 يوما، الحصول على تأشيرة دخول.

وأكملت ماو تصريحها بالقول: "بإضافة الدول السالفة الذكر إلى الإمارات وقطر اللتين طبقتا سياسات إعفاء من التأشيرات متبادل مع الصين منذ عام 2018، تمنح الصين الآن معاملة الإعفاء من التأشيرات لجميع دول مجلس التعاون الخليجي".

واستطردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "نرحب بمزيد من الأصدقاء من دول مجلس التعاون الخليجي للقيام برحلة عفوية إلى الصين".