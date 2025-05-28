ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران: نحن قريبون من اتفاق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة قد تُقوّض المفاوضات الجارية بشأن برنامج طهران النووي.

ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران

ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران

وفي تصريحات للصحفيين، أكد ترامب أنه نقل هذا التحذير خلال مكالمة هاتفية جمعته بنتنياهو الأسبوع الماضي، قائلًا بوضوح: "نعم، فعلت ذلك"، في إشارة إلى مطالبته بضرورة تجنب أي تحرك عسكري في هذه المرحلة الحساسة.

اللحظة غير مناسبة للتحرك العسكري

وأوضح ترامب أنه أبلغ نتنياهو بأن القيام بضربة عسكرية الآن سيكون "غير مناسب"، مبررًا ذلك بقوله: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى حل"، في إشارة إلى التقدم المحرز في المباحثات النووية مع إيران.

ورغم نبرته المتفائلة، لم يستبعد ترامب تغير المعطيات سريعًا، مضيفًا: "قد يتغير هذا في أي لحظة، لكن في الوقت الحالي، أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".