نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يوضح سبب رفضه تشديد العقوبات على روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن إدارته تمتنع عن تشديد العقوبات على لروسيا حتى لا تضر بآفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وقال ترامب ردا على سؤال عما يمنعه من تشديد العقوبات ضد روسيا: "فقط لأنني كنت أعتقد أنني على وشك إبرام صفقة [لتسوية الأزمة في أوكرانيا]، ولا أريد أن أفسد الأمر (بفرض العقوبات)".

وأضاف ترامب أنه "أكثر تشددا بكثير" من حيث الشخصية، لكن يجب معرفة التوقيت المناسب لاستخدام أداة تشديد العقوبات.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب يفكر في فرض قيود جديدة على روسيا ويخطط للانسحاب من عملية التفاوض. بينما كتبت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن دبلوماسي لم تذكر اسمه أن وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية يدرسان حزم عقوبات محتملة ضد قطاع الطاقة والقطاع المصرفي الروسي.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا بفرض إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، يخشى رئيس البيت الأبيض أن ترفض موسكو مفاوضات وقف إطلاق النار في حال تهديدها بعقوبات اقتصادية جديدة من قبل واشنطن.