نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته في غزة ويستهدف منصات لإطلاق القذائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل تنفيذ عملياتها ضد "المنظمات الإرهابية" في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى تدمير منصة لإطلاق القذائف استخدمت لاستهداف مستوطنة كيسوفيم مؤخرا.

وذكرت الجيش في بيان أن "طائرات تابعة لسلاح الجو قصفت المنصة التي أطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة كيسوفيم والقوات الإسرائيلية المنتشرة داخل قطاع غزة يوم الإثنين الماضي".

وأوضح أن "قوات الفرقة الميدانية قامت أيضًا بتصفية مسلحين قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات قنص وهجمات باستخدام صواريخ مضادة للدروع"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو نفذ خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات المواقع في قطاع غزة".

وأضاف: "شملت هذه الغارات عناصر مسلحة، ومبانٍ تستخدم لأغراض عسكرية، ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع، إضافة إلى مستودعات أسلحة وبُنى تحتية أخرى تابعة لمنظمات مسلحة"، مؤكدا أنه "سيواصل العمل بحزم لإزالة أي تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل".