نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 7 نساء وأطفال بانقلاب قارب مهاجرين في ميناء بجزر الكناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية بمقتل أربع نساء وثلاثة أطفال إثر انقلاب قارب كان يقل مهاجرين في ميناء إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الأربعاء والتي حددت موقع القارب على بعد نحو 9.6 كيلومترات من الشاطئ، أن القارب انقلب عندما شرع رجال الإنقاذ في إنزال القاصرين لدى وصوله إلى رصيف في جزيرة "إل هييرو".

وأضافت خدمة الإنقاذ البحري أن حركة الأشخاص على متن القارب تسببت في انقلابه، ما أدى إلى سقوط ركابه في الماء.

وذكرت خدمات الطوارئ في جزر الكناري أن الحادث أسفر عن مصرع أربع نساء ومراهقة وطفلتين صغيرتين، وقد تمكن أحد الغواصين من العثور على إحدى الطفلتين.

وذكرت خدمة الإنقاذ البحري أن مروحية قامت بنقل طفلين آخرين (فتاة وولد) إلى مستشفى محلي في حالة خطيرة بعد أن كادا يغرقا.

هذا وصرحت تقارير إعلامية محلية بأن القارب الصغير كان يبدو مكتظا بأكثر من 100 شخص.

وقام رجال الإنقاذ الإسبان وأفراد من هيئة الصليب الأحمر بانتشال أشخاص من الماء.