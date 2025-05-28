نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية لتمويل إنتاج أسلحة بعيدة المدى ودعم أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين وكييف وقعتا اتفاقية لتمويل إنتاج أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا، بعد اجتماع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الأوكراني رستم عميروف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الألمانية: "وقع وزير الدفاع بستوريوس ونظيره الأوكراني عميروف في برلين على اتفاقية لتمويل إنتاج الأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام عقد بين أوكرانيا والصناعة العسكرية الألمانية". ووفقا للوزارة، ستتوفر كمية كبيرة من الأسلحة البعيدة المدى لأوكرانيا بحلول هذا العام.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع فولوديمير زيلينسكي، أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في تطوير أسلحتها البعيدة المدى الخاصة بها.