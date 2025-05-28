نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. نتنياهو يعلن اغتيال محمد السنوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة خلال كلمته في البرلمان اغتيال رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة، محمد السنوار.

وقال نتنياهو: "الكثيرون بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 قالوا إننا لن نتعافى من هذه الضربة، لكنني قلت إننا سنغير منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهذا ما فعلناه".

وأضاف: "خلال 600 يوم من الحرب، غيرنا الشرق الأوسط، وأبعدنا المتطرفين عن أراضينا، ودخلنا إلى قطاع غزة، وصفينا عشرات الآلاف من المسلحين، وقضينا على (محمد) الضيف، ويحيى السنوار، ومحمد السنوار، ودمرنا العديد من منشآت البنية التحتية للإرهابيين، وسيطرنا على محيط القطاع ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح ومحور موراغ".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 13 مايو الجاري، عن هجوم على مركز قيادة تحت الأرض في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبعد بيان الجيش مباشرة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن هدف الهجوم كان محمد السنوار، رئيس الجناح العسكري للحركة وشقيق الزعيم السابق للتنظيم يحيى السنوار، الذي قُتل على يد القوات الإسرائيلية في أكتوبر 2024 جنوب القطاع.